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Медучреждения Великобритании не справляются с наплывом пациентов

27 октября 2025 16:53
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В тяжелом, если не сказать в опасном, положении оказались жители Великобритании. Предстоящей зимой в самый пик сезонных заболеваний они могут остаться без помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Национальной службе здравоохранения, больницы королевства столкнулись, цитата, «с настоящим армагеддоном». Отчет ведомства напоминает крик отчаяния.

Медучреждения Великобритании не справляются с наплывом пациентов-2

Больничные койки заняты, тяжелобольных пациентов размещают во временных палатах – чуланах, коридорах и кабинетах. Другие в ожидании приема врача томятся в общих залах, иногда по несколько дней подряд. Медучреждения уже не справляются с наплывом пациентов. И это еще не пик сезона. Проблема возникла из-за сокращения финансирования, дефицита кадров и многократно возросшей нагрузки на врачей.

Медучреждения Великобритании не справляются с наплывом пациентов-4

И без того драматичную ситуацию осложнит намеченная на ноябрь масштабная забастовка медиков. Специалисты намерены потребовать от правительства спасти систему здравоохранения. А пока больницы одна за другой объявляют так называемый высший черный уровень тревоги. Он означает, что организация «не в состоянии оказывать комплексную помощь» и безопасность пациентов может оказаться под угрозой.

# Великобритания # Медицина

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