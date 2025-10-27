Медучреждения Великобритании не справляются с наплывом пациентов

В тяжелом, если не сказать в опасном, положении оказались жители Великобритании. Предстоящей зимой в самый пик сезонных заболеваний они могут остаться без помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в Национальной службе здравоохранения, больницы королевства столкнулись, цитата, «с настоящим армагеддоном». Отчет ведомства напоминает крик отчаяния.

Больничные койки заняты, тяжелобольных пациентов размещают во временных палатах – чуланах, коридорах и кабинетах. Другие в ожидании приема врача томятся в общих залах, иногда по несколько дней подряд. Медучреждения уже не справляются с наплывом пациентов. И это еще не пик сезона. Проблема возникла из-за сокращения финансирования, дефицита кадров и многократно возросшей нагрузки на врачей.