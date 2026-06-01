19-летняя минчанка переехала в cело, завела корову и не хочет вернуться в столицу – пообщались с Ариной Гунич
Жизнь в сельской местности – современный тренд. Шумные проспекты на собственный дом в тишине сменила и 19-летняя Арина Гунич. Минчанка переехала в агрогородок Высокая Липа в Несвижском районе. Заботится о буренках в сельхозпредприятии «17 сентября». Животных любит с детства и недавно даже завела корову Венеру.
О счастье в размеренном ритме жизни – наш следующий сюжет.
Арина Гунич, жительница агрогородка Высокая Липа:
Я родилась в Минске, прожила там 17 лет вместе с мамой. Мы решили вместе переехать с ней в более спокойное место. Не так давно переехали в агрогородок Высокая Липа. Тут спокойнее, все поблизости.
Я работаю в предприятии ОАО «17 Сентября» ветеринарным фельдшером. До этого была на преддипломной практике, со всеми там познакомилась. Приняли меня добродушно, все были добрыми, помогали, рассказывали, если я что-то спрашивала.
Арина Гунич:
На протяжении всего времени учебы я всегда мечтала завести свою собственную корову. Для меня они хоть и большие, но очень милые животные. Мою корову зовут Венера. Ей уже два года. Скоро будет теленок, где-то в конце лета.
Арина Гунич:
Прожив некоторое время в Минске, я сделала свой выбор в пользу деревни. Хочу остаться тут жить, завести семью, побольше животных.
Подробнее смотрите в видео.