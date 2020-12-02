Здесь расхаживает 60 кур и петухов необычных пород. Показываем необычную фазенду в Молодечно

Знакомьтесь, Геннадий Петрович – хозяин экзотической фазенды в Молодечно. На его подворье держат хвост веером 60 кур и петухов необычных пород. Сытые и довольные расхаживают по первому снегу, как жар-птицы.

Польские чубатые как из салона красоты: черно-медные, лимонные, с начесом и мелированием. Несут по 140 яиц в год – мечта заводчика в чистом виде. Именно с этой породы и началось хобби. Сладкой парочкой поделился друг, птицевод-любитель – Дмитрий Холодинский.

Геннадий Томашевич:

Вот какой паренек, он задается немного. Я называю их польские куры, они польские не потому что в Польше, а потому что от слова «полиш» – волос. Шапка необычная. Их еще называют падуаны.

Слушать энтузиаста можно часами. К примеру, немецкие богатыри билефельдеры мало того, что мясные и хорошо несутся, выдерживают 15 градусов мороза и отлично адаптируются в любой обстановке.

Геннадий Томашевич:

У него вот бородка есть, усы и у курочки тоже. Это араукана – чилийская порода. Они несут 60 гр. большое яйцо, где-то 180 штук за год и оно голубого цвета.

Вот это молодые фавероли. Считалось, лучшее мясо. Это король бульонов, но он об этом не знает.

В курином семействе, кстати, своим законы. Геннадий Томашевич:

Петух – хозяин своего гарема. Есть курочка более сильная и главная, они садятся на насесте, она будет сидеть всегда около петушка, всегда на своем месте. Любимая жена – Гюльчатай.

Но чтобы скорлупа хрустела, а перо блестело, богатой родословной мало. Трудиться нужно в поте лица. Чтобы избавиться от паразитов, хозяин устраивает бассейн из золы, песка и серы и следит за сбалансированным питанием, все по ЗОЖ.

Геннадий Томашевич:

У меня есть кабачки, тыква, яблоки они едят. Они любят поесть. Я делаю такую смесь: кукуруза, ячмень, овес, пшеница и комбикорм. Даю 2 раза в день. Если люди перекармливают и думают, почему они не несутся, надо норму им давать, а так они ожиреют и яйца нет, так и им плохо.

Квартирный вопрос также на взлетной полосе. Сухие опилки, вентиляция, лампы, а к Новому году у куриной банды ожидается новоселье. В летних вольерах им уже тесновато. Геннадий Томашевич:

Смотрите, видно, что уже характер не из простых, обижает младших.

Папа провел тюнинг сарая, оборудовал новые комнатки. Каждой семье своя – все, чтобы сохранить породу. За 20 минут Геннадий Петрович может накормить и напоить 60 гребешков.

Чтобы вывести новое поколение по эталону, птичник проводит строгую выбраковку буквально с пеленок. Уже после 20-ти дней понятно, кто есть кто. А дальше кастинг на осанку, колор глаз, ножек и пера. На выставку он мечтает привезти «золотой» экспонат во всех смыслах слова и сейчас колдует над белыми курами, которые будут нести коричневые яйца. Авторский ход должен сочетать продуктивность и красоту. Наука непростая, но в этом и весь сок. Геннадий Томашевич:

Еще в чем интерес, что породу выводишь, чистишь перо. Вот это окаймление, чтобы было яркое, кое-где размыто.

Озолотиться на своих курочках-рябах дядя Гена даже не думает. На зерно заработал – уже хорошо. В ближайшем будущем Петрович мечтает о блоге, где будет делиться своими чудесами в перьях. А теперь представьте, что вся эта история случилась с человеком, который пережил инсульт и учился ходить заново. До он играл в духовом оркестре и реставрировал крыши домов. Сегодня счастлив не меньше посреди своей куриной братвы, родных и друзей, которых, кстати, пол-Молодечно.