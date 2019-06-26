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Грозы, усиление ветра, град. В Беларуси на 26-27 июня объявлен оранжевый уровень опасности

26 июня 2019 10:47
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Новости Беларуси. Во второй половине дня 26 июня и 27 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом информирует Белгидромет. 

В среду 26 июня во второй половине дня температура воздуха по юго-западу страны поднимется до +33°C. Уже в четверг 27 июня на территорию Беларуси придут грозы и ливни. В отдельных районах можно ожидать град. В первой половине дня усилится ветер до 15-20 м/с. 

Также сообщается, что в Минске ночью 26-27 июня ожидается гроза.   

В ночное время суток 27 июня температура воздуха в Беларуси опустится до +9 °C..+16°C. Днем воздух прогреется до +28°C, а по юго-востоку страны до +31°C. В северной части Беларуси днем прогнозируется максимальная температура воздуха +21°C.  

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# Погода в Беларуси # общество

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