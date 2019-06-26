«Giorgio Fabiani считает, что в Беларуси я – Armani, минимум». Как Людмила Лабкова создаёт форму для олимпийской сборной

Людмила Лабкова:

Во-первых, когда выходит команда, должно быть такое ощущение праздника – «ах!», «круто», «вау». Для меня это очень важно. И когда я создавала Пхенчхан – и сейчас участвовала в проекте Европейские игры – об этом как раз и шла речь. Мои правила – я мониторю все команды.

Вы знаете заранее о цветовом решении других команд? А если будут повторения?

Людмила Лабкова:

В одном и том – нет, но очень сильно повторяется. Даже парад Европейских игр – я посмотрела специально выходы команд. И главное, что меня интересовало, как человека, который одевает национальную сборную, и я анализировала заранее. И кто в чём пойдет, было понятно. Потому что есть общие тенденции, есть предыдущие мероприятия – ты просматриваешь их и понимаешь, какие тенденции есть моды на эти сезоны – мы их знаем наперёд.