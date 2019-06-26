«Giorgio Fabiani считает, что в Беларуси я – Armani, минимум». Как Людмила Лабкова создаёт форму для олимпийской сборной

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – fashion-дизайнер – Людмила Лабкова.
Над чем Вы сейчас работаете?
Людмила Лабкова, fashion-дизайнер:
Сейчас работаю над общей концепцией Национальной олимпийской сборной, которая будет, наверное, в течение 6 лет эксплуатироваться.
Чаще всего в дизайне спортивной формы спортсменов используются цвета национального флага. Это правило или пожелание дизайнера?
Людмила Лабкова:
Во-первых, когда выходит команда, должно быть такое ощущение праздника – «ах!», «круто», «вау». Для меня это очень важно. И когда я создавала Пхенчхан – и сейчас участвовала в проекте Европейские игры – об этом как раз и шла речь. Мои правила – я мониторю все команды.
Вы знаете заранее о цветовом решении других команд? А если будут повторения?
Людмила Лабкова:
В одном и том – нет, но очень сильно повторяется. Даже парад Европейских игр – я посмотрела специально выходы команд. И главное, что меня интересовало, как человека, который одевает национальную сборную, и я анализировала заранее. И кто в чём пойдет, было понятно. Потому что есть общие тенденции, есть предыдущие мероприятия – ты просматриваешь их и понимаешь, какие тенденции есть моды на эти сезоны – мы их знаем наперёд.
Мы сейчас прекрасно понимаем, что будет в Токио. И с вероятностью в 75% минимум мы можем предугадать, кто в чём пойдёт. Для нашей команды, в моём понимании, очень важно, чтобы национальные флаги при выходе читались хорошо в кадре. Потому что та форма, которую создали для Пхенчхана литовские наши коллеги (потому что мы создавали парадную форму гражданскую, а они создавали «спорт») – «зима» создаёт «спорт» на параде на открытии Олимпийских игр. И у наших были красные куртки. Классно все, все в тенденции. Много было красных курток. Наши выглядели прекрасно, хорошо, но флаги пропали.
То есть красный цвет флага было не видно?
Людмила Лабкова:
Да. Когда мы уже анализировали уже в НОКе на предмет выхода команды на Европейские игры, то я показала: «Ребята, открываем кадр и смотрим». Это важно для телевидения, прежде всего.
Многие страны приглашают специально знаменитых дизайнеров, и это всё превращается в высокую моду, несмотря на то, что это спорт?
Людмила Лабкова:
Да, я скажу честно, дизайнер олимпийской сборной за рубежом имеет очень серьёзный вес. Мой коллега и друг Giorgio Fabiani, с которым я работаю, свято считает, что в Беларуси я – Armani, минимум.
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