«Раскачивает тебя, на тебя дует ветер». Рассказываем о виртуальных развлечениях в фан-зонах II Европейских игр

Новости Беларуси. Тему II Европейских игр продолжим обсуждать с гостем в студии. Дополненная реальность – это то, что уже отличает всё происходящее, что удивляет многочисленных гостей на аренах и за их пределами. Собеседник СТВ – менеджер парка виртуальных развлечений Анастасия Богомолова.

Анастасия Богомолова, менеджер парка виртуальных развлечений: Мы стали официальным поставщиком виртуальных развлечений для Европейских игр. Мы установили 4 фан-зоны: 3 – открытых во Дворце спорта, на «Минск-Арене», на «Чижовка-Арене», мы катаем также в деревне атлетов, которые могут погрузиться в виртуальную реальность.

Анастасия Богомолова: Собственно, что мы делаем и представляем на фан-зонах – это симуляторы, так официально правильно называются наши аттракционы. Их механика заключена в физическом аттракционе и в очках виртуальной реальности. Все гости, туристы могут погрузиться с помощью двух составляющих. Механика игры взаимодействия – это специальная программа, которая записана, транслируется нашему гостю в этих очках. Погружение абсолютно полное: ты не просто сидишь в аттракционе, а он раскачивает тебя, на тебя дует ветер, ты испытываешь новые ощущения, эмоции. Это абсолютно новый еxperience, который люди могут получать безопасно, комфортно и технологично, потому что эти игры идут под таким девизом.

Ольга Шерстнёва:

А что за производство приложений для игр?

Анастасия Богомолова:

Мы не одна компания, которая является официальным поставщиком и помогает этим Играм быть максимально технологичными и виртуальными, также используется технология дополненной реальности. Есть ряд других компаний, в том числе официальный поставщик Synesis, также есть приложение SportAR. Все мы видели Лесика, выпрыгивающего из приложения, наводится на Лесика и есть такое взаимодействие. Из-за чего именно дети испытывают неимоверную радость.

Поэтому мы с разных сторон хотим погрузить гостей нашей страны в технологии и в фан-зонах, и в поиске локаций (куда отправиться, где вкусно поесть). Это все в таком комплексе технологичности и большого удобства и комфорта.

«У нас большие планы по интеграции VR-технологий в образование»

Ольга Шерстнёва:

Расскажите о планах развития этой индустрии в Беларуси?

Анастасия Богомолова:

Парк виртуальных развлечений поставил перед собой такую ответственную миссию – развивать VR. Мы верим, что у нас получится, очень хотелось бы, чтобы не только под этой эгидой нас знали, но и говорили о точных технологиях, которые мы несем в массы.

У нас есть большой парк развлечений в Каменной Горке на 1 500 кв.м. Мы уже идем дальше, у нас большие планы по интеграции VR-технологий в образование. При этом мы открываем парк в Москве, в Баку. Мы очень горды, что у нас получается идти по этому пути, мы хотим, чтобы многие страны говорили о нас как новаторах в технологиях, в том числе в VR.