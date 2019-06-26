«Сплясать и угоститься украинским борщом». Что интересного будет на главной фан-зоне у Дворца спорта 26 июня?

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах Минска можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны – это понятие твёрдо входит в обиход болельщиков. Только начинает оживать площадка у Дворца спорта. Что сейчас здесь ожидает гостей, узнаем у корреспондента СТВ. На связи со студией СТВ – Вадим Смоляк.