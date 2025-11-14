Громко заявила о себе в социальных сетях – о новом клипе поговорили с певицей и блогером Лизой Вертинской

Премьера песни и клипа «Мой бой». Все подробности, конечно, только у нас. Восьмилетняя звездочка уже громко заявила о себе во всех социальных сетях. У нее практически 2 миллиона подписчиков. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Лиза Вертинская, певица, музыкальный блогер. Юлия Самусенко, ведущая:

Как родилась идея? Кто автор текста?

Лиза Вертинская, певица, музыкальный блогер:

Клип мультипликационный. Вообще, мы придумали с Иваном Здонюком, мамой, папой и со мной. Я говорила, как мне нравится, как мне не нравится, а мама с папой нам помогали. Илья Нечаев, ведущий:

Мама с папой придумывали, а ты выбирала: так значит, это мне нравится, это переделайте? Лиза Вертинская, певица, музыкальный блогер:

Да.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Понятно, почему навеяло. Потому что Лиза и в жизни такая мультяшка – голос, внешность. Поэтому само собой. Но до этого у тебя были такие обычные клипы, где ты снималась, работала. Много дублей, еще какая-то подтанцовка – это же сложный процесс. Ты не расстроилась что на этот раз, тебе сказали, что отдыхай, клип сделаем без тебя? Лиза Вертинская:

Это и хорошо, и – нет. С одной стороны отдыхать надо, а с другой стороны это для контента. Это, наоборот, будет классно, чем в реальной жизни. Это сделал искусственный интеллект. Там очень классно. Там человечек как я точь-в-точь. Ничего не надо делать. Просто смотреть, петь и наслаждаться этим клипом, как он получился. Юлия Самусенко:

В любом случае ты наверняка ждешь какой-то реакции аудитории, отклик слушателей. Как ты думаешь, какие будут отзывы или отзывы, может быть, уже есть?