ГТК: все оставшиеся в Беларуси литовские фуры размещены на спецплощадках

Все оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовские фуры – размещены на специально оборудованных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госпогранкомитете назвали их точное число – 1 243. В ГТК добавили, что в нахождении водителей в транспортных средствах нет необходимости, но бытовые условия на местах стоянок для них созданы. Перемещение литовских транспортных средств возможно будет только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».