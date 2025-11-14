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ГТК: все оставшиеся в Беларуси литовские фуры размещены на спецплощадках

14 ноября 2025 11:14
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Все оставшиеся на обочинах подъездных дорог к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовские фуры – размещены на специально оборудованных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГТК: все оставшиеся в Беларуси литовские фуры размещены на спецплощадках-2

В Госпогранкомитете назвали их точное число – 1 243. В ГТК добавили, что в нахождении водителей в транспортных средствах нет необходимости, но бытовые условия на местах стоянок для них созданы. Перемещение литовских транспортных средств возможно будет только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».

# Граница # Государственная граница Беларуси

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