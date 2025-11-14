В честь 100-летия Белорусского радио на почтамте Минска состоялось гашение специальной марки

В честь столетия Белорусского радио 14 ноября на минском почтамте состоялось гашение специальной марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие позволит празднику остаться в истории страны.
В честь столетия Белорусского радио 14 ноября на минском почтамте состоялось гашение специальной марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие позволит празднику остаться в истории страны.
Юбилейную марку выпустили тиражом 18 тысяч экземпляров. Гашение проводили на специальном конверте первого дня. Принято считать, что с момента начала вещания радио началась эпоха всех электронных СМИ в Беларуси. Сегодня в стране насчитывается 59 радиостанций, из них 35 – государственных.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Сегодня, даже в цифровую эпоху, радио остается одним из самых популярных и надежных источников информации. Радио мы слушаем везде: в автомобиле, где-то в магазине, где-то в парикмахерской и так далее. И я убежден, что то количество радиостанций, которые у нас сегодня работают, это то самое отражение.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Так или иначе, мы вещаем в каждом уголке страны. Это, наверное, самое главное. Но после того, как мы вышли в интернет и создали национальный радиоплеер, мне кажется, уже вообще нет такой необходимости говорить о том, что где-то, как-то мы можем не услышать. Наши радиостанции слышат во всем мире, благодаря новым технологиям. И, наверное, это самое главное.
Радио – сегодня это не только информация и аналитика, но еще и искусство, культура, история. Подтверждением его значимости служит стабильный интерес аудитории – радио слушает более половины населения Беларуси.