Громко и музыкально! Показываем атмосферу фестивального Витебска в дневниках «Славянского базара»

Дневники «Славянского базара». Блокбастер – «Успеть снять все». Серия 3. Город засыпает и просыпается, а они не дремлют 24/7. И штурмуют даже коллег.
TikTok с Кобяковым, бачата под открытым небом и операторы «на коне»! Дневник «Славянского базара».
Дневники «Славянского базара». Блокбастер – «Успеть снять все». Серия 3. Город засыпает и просыпается, а они не дремлют 24/7. И штурмуют даже коллег.
TikTok с Кобяковым, бачата под открытым небом и операторы «на коне»! Дневник «Славянского базара».
Вероника Макаревич, корреспондент:
Я слышала, что у вас было очень сложное утро в плане съемок. Это правда?
Ольга Бурлакова, телеведущая:
Услышала нотку злорадства в вашем голосе. Но это правда. Конечно, витебская погода очень радует: то дождь, то ветер, то солнце палит нещадно.
Я очень люблю Беларусь! Я очень люблю Витебск!
– Подскажите, это вы спасаете витебчан от жары в этот фестиваль?
– И не только от жары.
– Как снизить уровень тревожности в дни «Славянского базара». Только честно!
– Стараться не волноваться, пить больше жидкости, в теньке чаще находиться.
Каким будет XXXIV фестиваль искусств? Раскрыли интригу первого дня «Славянского базара в Витебске».
Второй этап музыкального поединка в активной фазе. Мы всем сердцем и душой за Беларусь. А вот как себя чувствуют зарубежные участники?
Маша Льюбичич, участница XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025»:
В Беларуси очень чисто, все люди очень добрые, улыбчивые. И я очень надеюсь, что приеду в Беларусь в следующем году.
Матей Бешеджиев, участник XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025»:
Это уникальная возможность – выступать на такой сцене. И я до сих пор не могу поверить, что я здесь, представляю Болгарию. Я подружился со всеми участниками. Это, наверное, самый лучший момент в моей жизни.
До открытия остается совсем чуть-чуть! Каким был третий день «Славянки» – смотрите в наших дневниках.