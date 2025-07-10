Громко и музыкально! Показываем атмосферу фестивального Витебска в дневниках «Славянского базара»

Дневники «Славянского базара». Блокбастер – «Успеть снять все». Серия 3. Город засыпает и просыпается, а они не дремлют 24/7. И штурмуют даже коллег. TikTok с Кобяковым, бачата под открытым небом и операторы «на коне»! Дневник «Славянского базара».

Вероника Макаревич, корреспондент:

Я слышала, что у вас было очень сложное утро в плане съемок. Это правда? Ольга Бурлакова, телеведущая:

Услышала нотку злорадства в вашем голосе. Но это правда. Конечно, витебская погода очень радует: то дождь, то ветер, то солнце палит нещадно.

Я очень люблю Беларусь! Я очень люблю Витебск!

– Подскажите, это вы спасаете витебчан от жары в этот фестиваль?

– И не только от жары.

– Как снизить уровень тревожности в дни «Славянского базара». Только честно!

– Стараться не волноваться, пить больше жидкости, в теньке чаще находиться. Каким будет XXXIV фестиваль искусств? Раскрыли интригу первого дня «Славянского базара в Витебске».

Второй этап музыкального поединка в активной фазе. Мы всем сердцем и душой за Беларусь. А вот как себя чувствуют зарубежные участники? Маша Льюбичич, участница XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025»:

В Беларуси очень чисто, все люди очень добрые, улыбчивые. И я очень надеюсь, что приеду в Беларусь в следующем году.