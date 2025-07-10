Главное музыкальное событие лета! Витебск готовится к торжественной церемонии открытия «Славянского базара»

Внимание в эти дни приковано к северной столице Беларуси, где сегодня зазвучат позывные «Славянского базара». Международный фестиваль искусств распахнет двери уже в 34-й раз. За эти годы форум вышел за рамки музыкального, став крупнейшей международной творческой площадкой. Именно здесь переплетаются десятки национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совсем немного времени остается до торжественной церемонии открытия «Славянского базара». Организаторы обещают грандиозное шоу. На сцену выйдут легенды эстрады, белорусские и российские артисты. Ожидают зрителей и несколько сюрпризов. Традиционно откроет фестиваль глава государства. Именно Александр Лукашенко спас «Славянский базар» 30 лет назад и с тех пор небольшой форум вырос до масштабов мультикультурого события, на который съезжаются гости со всего мира. В Витебске работает наша коллега Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Привет вам из фестивального Витебска! Буквально час остается до главного события «Славянского базара». В 34-й раз на сцене Летнего амфитеатра прозвучат позывные самого народного и мультикультурного фестиваля.

Уже больше трех десятилетий форум под знаком василька собирает тысячи гостей и звучит на разных языках мира. За это время «Славянский базар» стал национальным брендом Беларуси, площадкой, где музыка, танцы, живопись и перфомансы говорят о важном – без слов и через искусство. Встречать это лето в городе на Двине как для нашей съемочной группы, так и сотен любителей пофестивалить уже стало доброй традицией. В дни «Славянки» на улицах Витебска особенно шумно и многолюдно, а в воздухе царит особая атмосфера радости и праздника. Безусловно, гости фестиваля готовятся к «Славянскому базару» заранее – бронируют номера в гостиницах, покупают билеты на концерты. И с нетерпением ждут встречи со своими любимыми артистами.

Один раз мы тут Сергея Пенкина встретили, сделали селфи, это в позапрошлом году. Очень рады, что у нас такой есть фестиваль, что к нам приезжают такие хорошие артисты, гости.

Я была вчера на концерте Стаса Михайлова. Обалденно!

Вообще, мы, конечно, с Могилева приехали, у нас была там непогода, мы так и переживали, что мы здесь привезем такую непогоду, но когда вышли, такое солнце. Так стало радостно, так хорошо, тепло, уютно. С особым трепетом гости и жители северной столицы ждут торжественного открытия фестиваля – и это не удивительно. На «Славянском базаре» ожидают прибытия Александра Лукашенко. Глава государства традиционно даст старт Международному форуму.

Мы сейчас пойдем смотреть и слушать. И вообще здесь атмосфера у вас невероятно сказочная. Белорусский лидер не раз подчеркивал значимость этого события, которое давно вышло за географические рамки славянского братства. Сегодня «базар» способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами десятков стран мира. Отметим, что за годы проведения фестиваля, Президент ни разу не пропустил «Славянку». И сегодня по традиции Александр Лукашенко в 34-й раз обратится с речью к участникам фестиваля. С нетерпением ожидают свой триумф деятели культуры, чье творчество объединяет страны и народы. Глава государства вручит традиционные премии, в том числе специальную награду Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». А после, на сцену поднимутся сотни белорусских и зарубежных артистов.