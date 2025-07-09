TikTok с Кобяковым, бачата под открытым небом и операторы «на коне»! Дневник «Славянского базара»

Наши видеокамеры запечатлели волнительный момент – жеребьевку XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025». Будущие акулы шоу-бизнеса, а пока только юные конкурсанты, уже показали свои вокальные скиллы. По итогам первого соревновательного дня в лидерах представители Казахстана, Мальты и Беларуси. Но сегодня все может измениться.

Они о хайпе знают все! Фоловеры TikTok на «Славянке»! Но к хедлайнерам еще вернемся. А пока двигаемся в такт фестивального дэнса!

Прекрасный повод для поста в TikTok! Главное, чтобы он залетел. Вот об онлайн-трендах и поговорим с главными инфлюенсерами Сети.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Я уверена, что все участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни буквально мечтают о подобной славе. Что бы ты им посоветовал?

Влад Кобяков, блогер:

Я бы посоветовал всегда делать много контента. Когда я первый год вел тот же TikTok, это, конечно же, в день иногда и по четыре, и по пять роликов выходило.

Вероника Макаревич:

Ну что, смотри, интервью мы записали, а теперь давай запишем TikTok. Теперь вы видели все. TikTok с Кобяковым был.