TikTok с Кобяковым, бачата под открытым небом и операторы «на коне»! Дневник «Славянского базара»

Внимание! Ведется запись наблюдения для самого честного дневника «Славянского базара». И сразу с места в карьер!
Внимание! Ведется запись наблюдения для самого честного дневника «Славянского базара». И сразу с места в карьер!
Наши видеокамеры запечатлели волнительный момент – жеребьевку XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025». Будущие акулы шоу-бизнеса, а пока только юные конкурсанты, уже показали свои вокальные скиллы. По итогам первого соревновательного дня в лидерах представители Казахстана, Мальты и Беларуси. Но сегодня все может измениться.
Волнительно? Интригует? Все ради хайпового контента!
Они о хайпе знают все! Фоловеры TikTok на «Славянке»! Но к хедлайнерам еще вернемся. А пока двигаемся в такт фестивального дэнса!
Прекрасный повод для поста в TikTok! Главное, чтобы он залетел. Вот об онлайн-трендах и поговорим с главными инфлюенсерами Сети.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Я уверена, что все участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни буквально мечтают о подобной славе. Что бы ты им посоветовал?
Влад Кобяков, блогер:
Я бы посоветовал всегда делать много контента. Когда я первый год вел тот же TikTok, это, конечно же, в день иногда и по четыре, и по пять роликов выходило.
Вероника Макаревич:
Ну что, смотри, интервью мы записали, а теперь давай запишем TikTok. Теперь вы видели все. TikTok с Кобяковым был.
Вера Позняк, корреспондент:
Ну что, Вероника, смотришь концерты, блогеров и тиктокеров? А как тебе бачата под открытым небом?
Внезапное включение с городских подмостков! Кажется, намечается батл корреспондентов. В прямом эфире – голос улиц.
– Я думаю, готовы ответить в принципе на любые вопросы, которые вы зададите.
– Абсолютно любые?
– Абсолютно.
– Ну давайте, столица Швейцарии.
– Спасибо за интервью, всего доброго.
Контакт есть. Вся съемочная команда в полном составе и продолжает держать руку на пульсе фестивального шествия. Завтра будут новые подробности. Не пропустите записи самого честного дневника «Славянского базара». Конец связи.
Подробности в видео.