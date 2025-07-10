В минском аэропорту устроили споттинг-сессию для фотографов – любителей авиации

В Национальном аэропорту Минск организовали споттинг-сессию для фотографов-любителей авиации. Подобные мероприятия проводятся не впервые. В этот раз оно объединило 30 охотников за интересными кадрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Споттинг – вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Особенно высоко ценятся снимки редких моделей лайнеров, также стараются запечатлеть процесс руления, шасси, двигатели.

Константин Масюк, споттер:

Споттинг – это не просто хобби, это жизнь. Если ты полюбил авиацию, то это уже на всю жизнь. Мне лично нравится красота авиации. Вот летит самолет. Можно из просто фотографии сделать очень красивую фотографию. Поставить выдержку 1/200, и будет размытый задний фон.