В минском аэропорту устроили споттинг-сессию для фотографов – любителей авиации
В Национальном аэропорту Минск организовали споттинг-сессию для фотографов-любителей авиации. Подобные мероприятия проводятся не впервые. В этот раз оно объединило 30 охотников за интересными кадрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Споттинг – вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Особенно высоко ценятся снимки редких моделей лайнеров, также стараются запечатлеть процесс руления, шасси, двигатели.
Константин Масюк, споттер:
Споттинг – это не просто хобби, это жизнь. Если ты полюбил авиацию, то это уже на всю жизнь. Мне лично нравится красота авиации. Вот летит самолет. Можно из просто фотографии сделать очень красивую фотографию. Поставить выдержку 1/200, и будет размытый задний фон.
Дмитрий Молокович, споттер:
Споттинг – это как рыбалка. То есть ты приехал на рыбалку с удочкой, тут то же самое, только вместо удочки у тебя фотоаппарат, вместо рыбы у тебя самолет. Ты уезжаешь в любом случае с уловом, только этот улов надо еще обработать и опубликовать в интернете. Ну, кто-то публикует, кто-то печатает.
Споттинг-сессии – мировая практика. Многие аэропорты ежегодно проводят мероприятия, на которых охотники за красивыми снимками могут провести целую фотосессию и пополнить свою галерею. В Национальный аэропорт Минск впервые споттеров пригласили в 2013-м.