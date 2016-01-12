Поезда будут ходить чаще: минское метро продлевает вечерний и утренний час пик

Новости Беларуси. Минское метро продлевает вечерний и утренний час пик. Об этом сообщил пресс-секретарь метрополитена.

В связи с погодными условиями метро 12 января продлевает вечерний час пик до 20.00.

Кроме того, до закрытия метрополитена на каждой линии в случае увеличения пассажиропотока предусмотрены по два резервных состава.

Для того, чтобы завтра, 13 января, у минчан не было проблем добраться на работу, поезда будут также прибыватьс интервалом в 2 минуты вплоть до 10.30.

Напомним, составы в метрополитене ходили чаще и утром 12 января.