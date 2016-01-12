Прямой эфир

Поезда будут ходить чаще: минское метро продлевает вечерний и утренний час пик

12 января 2016 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское метро продлевает вечерний и утренний час пик. Об этом сообщил пресс-секретарь метрополитена.

В связи с погодными условиями метро 12 января продлевает вечерний час пик до 20.00.

Кроме того, до закрытия метрополитена на каждой линии в случае увеличения пассажиропотока предусмотрены по два резервных состава.

Для того, чтобы завтра, 13 января, у минчан не было проблем добраться на работу, поезда будут также прибыватьс интервалом в 2 минуты вплоть до 10.30.

Напомним, составы в метрополитене ходили чаще и утром 12 января.

Читайте также: В Минске вечером увеличится количество наземного общественного транспорта

# общество # Минское метро

Другие новости рубрики

Все новости
Обесточенные деревни, заметенные дороги: циклон «Даниэлла» движется на север Беларуси
12 января 2016 14:23

Обесточенные деревни, заметенные дороги: циклон «Даниэлла» движется на север Беларуси

Могилевскую область накрыло ледяным дождем: сотни населенных пунктов остались без света
12 января 2016 14:22

Могилевскую область накрыло ледяным дождем: сотни населенных пунктов остались без света

«Даниэлла» 12 января обесточила 790 населенных пунктов в Беларуси (обновлено)
12 января 2016 13:08

«Даниэлла» 12 января обесточила 790 населенных пунктов в Беларуси (обновлено)