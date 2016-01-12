В России впервые выдали водительские права мужчине с дуршлагом на голове

Реальная история, произошедшая в Москве, обрастает новыми подробностями. Москвич Андрей Филин на днях стал первым человеком в российской истории, которому разрешили сфотографироваться на водительские права в дуршлаге.

Новости России. Вязаный головной убор желтого цвета. К предмету, который, казалось бы, изображает предмет кухонной утвари, второй день приковано внимание не только россиян, но и жителей других стран.

Радостной новостью мужчина сразу же поделился на своих страницах в социальных сетях. Более того, в семиминутном видео Андрей рассказал, как он боролся за право «носить» дуршлаг на своей голове.



Андрей Филин:

Меня сподвигло желание продвинуть в обществе идеи пастафарианства, оптимистической религии, как ее называют. Я знаю, что были уже прецеденты в России, когда люди не могли сделать фотографию на документ с дуршлагом на голове. Я процентов на 70 был уверен, что мне откажут, однако решил требовать письменный отказ, на основании которого я бы уже обратился в суд и оспорил свое право фотографироваться в дуршлаге.

Теперь у этого человека новая мечта –

он намерен продолжить коллекционировать документы, на которых он изображен с кухонной утварью на голове.

Говорит, что пора помещать на то, на чем принято носить шапку, дуршлаг металлический.



«Дуршлаг – это добро и мир», – уверяет Филин.

Андрей Филин является координатором проекта гражданских активистов «Движение», а также членом пастафарианской церкви. Члены этой религиозной группы верят в Летающего макаронного монстра.

Несколько часов назад стало известно, что Госавтоинспекция Москвы накажет инспекторов, выдавших это водительское удостоверение.

Заявление Автоинспекции:

9 января 2016 года при оформлении водительского удостоверения фотография гражданина была выполнена в головном уборе, что считается нарушением требований нормативных документов. В настоящее время по данному факту Управлением ГИБДД Москвы проводится служебная проверка. В случае установления вины должностных лиц Госавтоинспекции, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия, а водительское удостоверение будет аннулировано.