Ароматные караваи и народные песни – как в Столбцовском районе отметили «Дажынкі»?

Аграрии страны вот-вот перешагнут рубеж в 8 миллионов тонн намолота зерна с учетом рапса. В лидерах жатвы Минская область. Она единственная преодолела отметку в 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлеборобы продолжают подводить итоги уборочной. 7 сентября «Дожинки» отмечает Столбцовский район. Гостей праздника радушно принимал агрогородок Старый Свержень. Конец жатвы здесь проходит ярко и масштабно. Чествование лучших аграриев, ароматные караваи, народные песни и танцы.