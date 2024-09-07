Ароматные караваи и народные песни – как в Столбцовском районе отметили «Дажынкі»?
Аграрии страны вот-вот перешагнут рубеж в 8 миллионов тонн намолота зерна с учетом рапса. В лидерах жатвы Минская область. Она единственная преодолела отметку в 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хлеборобы продолжают подводить итоги уборочной. 7 сентября «Дожинки» отмечает Столбцовский район. Гостей праздника радушно принимал агрогородок Старый Свержень. Конец жатвы здесь проходит ярко и масштабно. Чествование лучших аграриев, ароматные караваи, народные песни и танцы.
Алина Мычко побывала на празднике.
Эта уборочная для Столбцовского района не была простой. Минувшее лето стало одним из самых жарких в истории страны. Но аграрии справились на отлично. В поле трудились от рассвета до заката. Время пожинать плоды. Подробности.
Основных виновников торжества – хлеборобов – чествовали на главной сцене праздника. В списке награжденных – 112 передовиков: это механизаторы, водители, агрономы. Их профессионализм и самоотдача позволили завершить страду вовремя и избежать потерь. В руках тружеников – продовольственная безопасность целой страны.
Алина Мычко, корреспондент:
Главный атрибут праздника – дожиночный сноп – символ всего собранного урожая. Он аграриев порадовал – почти 75 тысяч тонн. А вот и результат труда. От каждого сельхозпредприятия – ароматный каравай.
Аграрии будут праздновать до позднего вечера. На сцене для хлеборобов выступят звезды белорусской и российской эстрады, небо над «Дожинками» раскрасит фейерверк. А уже утром – снова в поле. Время убирать овощи, кукурузу, картофель и сахарную свеклу. Также в хозяйствах продолжается сев озимых зерновых культур.
Подробности в видео.