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Провести ночь с летучими мышами: бесплатные экскурсии стартовали в Минске

13 июля 2018 20:52
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Новости Беларуси. Впервые рукокрылых можно будет не только увидеть, но и услышать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Провести ночь с летучими мышами: бесплатные экскурсии стартовали в Минске-1

Поможет в этом специальный детектор, который без труда переведет ультразвук в частоты, доступные человеческому слуху. Такие экскурсии будут проводить в Лошицком парке регулярно, несколько раз в месяц раз. Принять участие могут все желающие абсолютно бесплатно.

Провести ночь с летучими мышами: бесплатные экскурсии стартовали в Минске-4

Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Если мы убедим детей в том, что летучие мыши на самом деле очень интересные и зачастую очень симпатичные животные, то это отношение у людей сохранится на всю оставшуюся жизнь. Безусловно, это очень сильно поможет нам в сохранении этих животных.

# Туризм # общество # Алексей Шпак # Фотофакт

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