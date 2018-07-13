Провести ночь с летучими мышами: бесплатные экскурсии стартовали в Минске

Новости Беларуси. Впервые рукокрылых можно будет не только увидеть, но и услышать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Впервые рукокрылых можно будет не только увидеть, но и услышать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Поможет в этом специальный детектор, который без труда переведет ультразвук в частоты, доступные человеческому слуху. Такие экскурсии будут проводить в Лошицком парке регулярно, несколько раз в месяц раз. Принять участие могут все желающие абсолютно бесплатно.
Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Если мы убедим детей в том, что летучие мыши на самом деле очень интересные и зачастую очень симпатичные животные, то это отношение у людей сохранится на всю оставшуюся жизнь. Безусловно, это очень сильно поможет нам в сохранении этих животных.