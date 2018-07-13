Провести ночь с летучими мышами: бесплатные экскурсии стартовали в Минске

Новости Беларуси. Впервые рукокрылых можно будет не только увидеть, но и услышать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поможет в этом специальный детектор, который без труда переведет ультразвук в частоты, доступные человеческому слуху. Такие экскурсии будут проводить в Лошицком парке регулярно, несколько раз в месяц раз. Принять участие могут все желающие абсолютно бесплатно.