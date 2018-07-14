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«Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма». Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане

14 июля 2018 11:51
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Новости Пакистана. Растет количество жертв в результате взрыва в Пакистане: по последней информации, в списке погибших уже 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее сообщалось о 70 жертвах.

«Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма». Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане-1

Трагедия произошла в городе Мастунг во время предвыборного митинга. Террорист-смертник пронес в толпу бомбу и привел ее в действие.

Соболезнования Президенту Пакистана, родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах в результате теракта возле города Мастунг. Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди.

Добавим, это уже третий теракт в Пакистане за последние дни. Ранее взрыв произошел на встрече избирателей в городе Банну.

# Теракт в Пакистане # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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