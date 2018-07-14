«Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма». Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане

Новости Пакистана. Растет количество жертв в результате взрыва в Пакистане: по последней информации, в списке погибших уже 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в городе Мастунг во время предвыборного митинга. Террорист-смертник пронес в толпу бомбу и привел ее в действие.

Соболезнования Президенту Пакистана, родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах в результате теракта возле города Мастунг. Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди.

Добавим, это уже третий теракт в Пакистане за последние дни. Ранее взрыв произошел на встрече избирателей в городе Банну.