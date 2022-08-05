Гродненский колледж экономики и управления Белкоопсоюза приглашает абитуриентов

История Гродненского колледжа экономики и управления Белкоопсоюза начинается с 1944 года. В то время он назывался Гродненский кооперативный техникум. Для разрушенной войной страны нужны были торговые кадры. Сегодня колледж является одним из лучших учреждений образования Гродненской области по подготовке специалистов для сферы торгового бизнеса. Главная миссия колледжа – подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, специалистов в области экономики, финансов, востребованных в системе потребительской кооперации и в различных отраслях деятельности региона, страны.

Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза: Успешно коррелируя традиции, заложенные в прошлом, с новациями, которые внедряются в образовательный процесс сегодня, на наш взгляд, мы готовы и успешно справляемся с задачей подготовки конкурентоспособного специалиста как для народно-хозяйственного комплекса Республики Беларусь в целом, так и для системы потребительской кооперации в частности.

В 2000 году учреждение образования получило статус колледжа, подтвержденный во время аккредитации в 2006 году. Учебное заведение изучает спрос на рынке образовательных услуг, совершенствует свою деятельность и предлагает новые специальности.

Татьяна Грабовская:

Если говорить о выпуске молодых специалистов, то за последние 5 лет нашими учреждениями выпущено порядка 12 тысяч молодых специалистов, из них около 2 500 ушли работать в организации системы потребительской кооперации.

Колледж ведет подготовку по следующим специальностям: маркетинг, экономика и организация производства, финансы, бухгалтерский учет, анализ и контроль, коммерческая деятельность, операционная деятельность в логистике. Обучение осуществляется на платной основе после 9 и 11 классов. Колледж предоставляет общежитие для учащихся дневного отделения.