Новости по тегу #Гродненская региональная таможня

Колонку через границу перемещал гражданин России, прибывший из Литвы в пункт пропуска «Бенякони». Мужчина заявил, что не имеет при себе запрещенных или подлежащих декларированию товаров.
Груз следовал в Беларусь из России.
Попытка ввоза раритетов выявлена благодаря внимательности инспекторов и применению системы управления рисками.
В грузовике литовского перевозчика обнаружили пять тонн незадекларированной продукции.
В зале таможенного контроля на пассажира указала служебная собака, после чего багаж проверили более тщательно.
Таможня напоминает: суммы, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию.
При досмотре фуры они обнаружили 100 брикетов с веществом коричневого цвета.
Грузовик польского перевозчика прибыл из Литвы. При досмотре инспекторы обнаружили, что в документах намеренно не указана часть товара.
Материалы дела переданы следственным органам. Попытка обойти закон обернулась уголовным делом. Таможня напоминает: любые подобные схемы рано или поздно раскрываются.
Преступный бизнес наладили 12 граждан Беларуси и Литвы.
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