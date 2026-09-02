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Новости по тегу #Гродненская региональная таможня

Гродненские таможенники изъяли 2 кг психотропного вещества на границе с ЕАЭС
02 сентября 2026 06:26

Гродненские таможенники изъяли 2 кг психотропного вещества на границе с ЕАЭС

Партия товаров на сумму свыше 1 млн белорусских рублей задержана на границе
29 августа 2026 09:27

Партия товаров на сумму свыше 1 млн белорусских рублей задержана на границе

Гродненские таможенники выявили попытку незаконного перемещения через границу культурных ценностей
23 июня 2026 07:38

Гродненские таможенники выявили попытку незаконного перемещения через границу культурных ценностей

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз продукции более чем на 900 тыс. рублей
04 мая 2026 07:19

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз продукции более чем на 900 тыс. рублей

Гродненские таможенники изъяли у гражданина Беларуси психотропное вещество
14 апреля 2026 07:01

Гродненские таможенники изъяли у гражданина Беларуси психотропное вещество

В пункте пропуска «Гудогай» мужчина скрыл от таможенного оформления 53 тыс. евро
08 апреля 2026 07:51

В пункте пропуска «Гудогай» мужчина скрыл от таможенного оформления 53 тыс. евро

Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши
17 февраля 2026 13:57

Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши

ГТК: польский перевозчик намеренно не указал в документах часть ветпрепаратов при ввозе в ЕАЭС
23 января 2026 07:47

ГТК: польский перевозчик намеренно не указал в документах часть ветпрепаратов при ввозе в ЕАЭС

Гродненские таможенники установили незаконный ввоз из Литвы четырёх легковых автомобилей
10 декабря 2025 07:38

Гродненские таможенники установили незаконный ввоз из Литвы четырёх легковых автомобилей

Белорусские таможенники пресекли контрабанду рыбы и креветок из ЕС
13 мая 2025 10:35

Белорусские таможенники пресекли контрабанду рыбы и креветок из ЕС

Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе частично открыт после реконструкции
15 октября 2013 15:18

Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе частично открыт после реконструкции

03 апреля 2012 06:25

Целую фуру колес для легковых автомобилей задержали на белорусско-польской границе