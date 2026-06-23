Прямой эфир

В Заводском районе Минска открылась новая ветклиника с уникальным оборудованием

23 июня 2026 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Заводском районе Минска начала работу новая государственная ветеринарная клиника – с оборудованием, не имеющим аналогов в стране. Учреждение уже принимает пациентов в дневном режиме и предлагает широкий спектр услуг – от общей практики и хирургии до узкопрофильных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Заводском районе Минска открылась новая ветклиника с уникальным оборудованием-2

Здесь три кабинета приема, полноценный хирургический блок, дневной стационар на пять животных. Особое внимание уделено послеоперационному уходу: боксы оснащены системами подачи кислорода и индивидуальной регулировкой температуры. Одно из ключевых направлений работы – ветеринарная стоматология. Для нее закуплена современная система дентальной диагностики: она помогает выявлять скрытые патологии и повышает качество лечения.

В Заводском районе Минска открылась новая ветклиника с уникальным оборудованием-4

Андрей Хотько, главный врач ветеринарной клиники № 3 ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:
Да, тут можно делать скейлинг, чистку зубов, полировку зубов. В перспективе у нас сейчас идет оформление документов на рентген-кабинет, и в будущем у нас планируется, что будем делать рентгеновские снимки, полностью комплекс услуг по стоматологии – именно с рентгенографией зубов и корней зубов. 

В Заводском районе Минска открылась новая ветклиника с уникальным оборудованием-6

Дмитрий Шалойко, начальник ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:
Здесь у нас будет организовано УЗИ, в том числе УЗИ сердца. Для городской службы ветеринарной – это новинка. На этом развитие городской ветеринарной службы не останавливается. В этом году мы планируем как минимум открыть еще одну ветеринарную клинику с круглосуточным режимом работы. Также в течение следующих лет мы планируем по одной-две клиники открывать каждый год, до конца 2030 года. 

С момента открытия клиника приняла уже более 40 питомцев. До конца июля здесь будет проводиться бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства.

# Домашние животные

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии
23 июня 2026 07:08

Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии

Инструкторы отряда спецназначения «Торнадо» провели занятие по боевой подготовке с добровольцами
23 июня 2026 07:02

Инструкторы отряда спецназначения «Торнадо» провели занятие по боевой подготовке с добровольцами

Более 260 сортов из разных стран! Центральный ботанический сад приглашает на экскурсии «Розовый променад»
23 июня 2026 06:50

Более 260 сортов из разных стран! Центральный ботанический сад приглашает на экскурсии «Розовый променад»