В Заводском районе Минска открылась новая ветклиника с уникальным оборудованием

В Заводском районе Минска начала работу новая государственная ветеринарная клиника – с оборудованием, не имеющим аналогов в стране. Учреждение уже принимает пациентов в дневном режиме и предлагает широкий спектр услуг – от общей практики и хирургии до узкопрофильных направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь три кабинета приема, полноценный хирургический блок, дневной стационар на пять животных. Особое внимание уделено послеоперационному уходу: боксы оснащены системами подачи кислорода и индивидуальной регулировкой температуры. Одно из ключевых направлений работы – ветеринарная стоматология. Для нее закуплена современная система дентальной диагностики: она помогает выявлять скрытые патологии и повышает качество лечения.

Андрей Хотько, главный врач ветеринарной клиники № 3 ГУ «Минская городская ветеринарная станция»: Да, тут можно делать скейлинг, чистку зубов, полировку зубов. В перспективе у нас сейчас идет оформление документов на рентген-кабинет, и в будущем у нас планируется, что будем делать рентгеновские снимки, полностью комплекс услуг по стоматологии – именно с рентгенографией зубов и корней зубов.

Дмитрий Шалойко, начальник ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:

Здесь у нас будет организовано УЗИ, в том числе УЗИ сердца. Для городской службы ветеринарной – это новинка. На этом развитие городской ветеринарной службы не останавливается. В этом году мы планируем как минимум открыть еще одну ветеринарную клинику с круглосуточным режимом работы. Также в течение следующих лет мы планируем по одной-две клиники открывать каждый год, до конца 2030 года.

С момента открытия клиника приняла уже более 40 питомцев. До конца июля здесь будет проводиться бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства.