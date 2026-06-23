Инструкторы отряда спецназначения «Торнадо» провели занятие по боевой подготовке с добровольцами

Инструкторы отряда спецназначения «Торнадо» войсковой части 3310 провели комплексное занятие по боевой подготовке с добровольцами. На огневой линии обучаемые выполнили упражнения стрельб из автомата Калашникова. Отдельный блок был посвящен работе с беспилотными летательными аппаратами: военнообязанные отрабатывали применение дронов в разных условиях и тренировались поражать низколетящие цели из гладкоствольных ружей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы также совершенствовали навыки перемещения на поле боя при поддержке бронетехники и отрабатывали оказание первой помощи. Еще один элемент занятия – изучение инженерных боеприпасов и порядок установки растяжек для скрытого поражения условного противника.

Как отметили участники, подготовка проходит на высоком уровне: инструкторы объясняют четко и доступно, занятия помогают освежить знания и получить новые навыки. Все это делает подразделения сильнее и сплоченнее, добровольцы готовы встать на защиту страны, если потребуется. Командование подвело итог: участники показали высокую мотивацию, дисциплину и стремление овладеть военным делом. Подчеркнуто, что безопасность государства находится в надежных руках.