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Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии

23 июня 2026 07:08
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Минская промышленность активно переходит на высокие технологии: примерно каждый пятый товар, выпускаемый предприятиями столицы, сегодня относится к категории инновационных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии-2

Такой прогресс стал возможен благодаря масштабному притоку инвестиций – темп роста вложений в основной капитал в первом полугодии ожидается не ниже 104 %. Экономический подъем напрямую влияет на благосостояние горожан: фиксируется стабильное увеличение номинальной и начисленной средней зарплаты.

Ключевую роль в развитии играет внешняя торговля: объемы экспорта существенно превысили показатели аналогичного периода 2025 года. Ожидается, что темп его роста в первом полугодии достигнет 125 %.

Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии-4

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Проговорили о перспективе девяти месяцев, по каким параметрам мы будем выходить на установленные задания по снижению затрат. Были даны конкретные поручения председателем Мингорисполкома. Они совместно с районами будут реализованы. Пути, в принципе, уже реализации намечены. Будем отрабатывать и с предприятиями, и с районами, и на местах для того, чтобы обеспечить выполнение всех ключевых и индикативных показателей за 9 месяцев и за год в целом.

Благодаря притоку инвестиций и расширению рынков сбыта город не только удерживает текущие позиции, но и получает возможность стабильно финансировать масштабные социальные программы, укрепляя качество жизни людей.

# Александр Евсеев

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