Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии

Минская промышленность активно переходит на высокие технологии: примерно каждый пятый товар, выпускаемый предприятиями столицы, сегодня относится к категории инновационных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой прогресс стал возможен благодаря масштабному притоку инвестиций – темп роста вложений в основной капитал в первом полугодии ожидается не ниже 104 %. Экономический подъем напрямую влияет на благосостояние горожан: фиксируется стабильное увеличение номинальной и начисленной средней зарплаты. Ключевую роль в развитии играет внешняя торговля: объемы экспорта существенно превысили показатели аналогичного периода 2025 года. Ожидается, что темп его роста в первом полугодии достигнет 125 %.