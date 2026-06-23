Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии

Минская промышленность активно переходит на высокие технологии: примерно каждый пятый товар, выпускаемый предприятиями столицы, сегодня относится к категории инновационных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минская промышленность активно переходит на высокие технологии: примерно каждый пятый товар, выпускаемый предприятиями столицы, сегодня относится к категории инновационных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой прогресс стал возможен благодаря масштабному притоку инвестиций – темп роста вложений в основной капитал в первом полугодии ожидается не ниже 104 %. Экономический подъем напрямую влияет на благосостояние горожан: фиксируется стабильное увеличение номинальной и начисленной средней зарплаты.
Ключевую роль в развитии играет внешняя торговля: объемы экспорта существенно превысили показатели аналогичного периода 2025 года. Ожидается, что темп его роста в первом полугодии достигнет 125 %.
Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Проговорили о перспективе девяти месяцев, по каким параметрам мы будем выходить на установленные задания по снижению затрат. Были даны конкретные поручения председателем Мингорисполкома. Они совместно с районами будут реализованы. Пути, в принципе, уже реализации намечены. Будем отрабатывать и с предприятиями, и с районами, и на местах для того, чтобы обеспечить выполнение всех ключевых и индикативных показателей за 9 месяцев и за год в целом.
Благодаря притоку инвестиций и расширению рынков сбыта город не только удерживает текущие позиции, но и получает возможность стабильно финансировать масштабные социальные программы, укрепляя качество жизни людей.