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Маск возобновил конфликт с Трампом из-за дела Эпштейна

07 июля 2025 10:08
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Маск возобновил конфликт с Трампом из-за дела Эпштейна-0

Илон Маск опубликовал в социальных сетях язвительное сообщение о том, что никто не был задержан в связи с делом Джеффри Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости.

«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», – написал Маск.

Ранее он предполагал, что материалы дела не разглашаются из-за возможной причастности действующего президента США, но позже удалил сообщение.

Пост Маска стал элементом его конфликта с Дональдом Трампом, который обострился после критики законопроекта о налоговых льготах. Поэтому Маск решил создать новую партию, назвав США «однопартийной страной», на что в ответ Трамп заявил, что без субсидий Маску придется закрыть свой бизнес и уехать.

Фото: x.com / Elon Musk

# Международная политика # Илон Маск

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