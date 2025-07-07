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Как избежать падежа скота и над чем работает белорусская наука в аграрной сфере? Анонс «По существу»

07 июля 2025 10:37
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От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решается кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эти вопросы. Среди приглашенных спикеров – ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветеринарных специалистов.

Как избежать падежа скота и над чем работает белорусская наука в аграрной сфере? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале, где можно оставить вопрос или комментарии. Наиболее интересные прозвучат в программе. Не пропустите единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.

Говорим по существу сегодня, 7 июля. Включайте СТВ в 18:30.

# Сельское хозяйство

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