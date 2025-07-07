Как избежать падежа скота и над чем работает белорусская наука в аграрной сфере? Анонс «По существу»

От братьев наших меньших и до стратегических вопросов продовольственной безопасности. В чем причины падежа сельскохозяйственных животных, как этого можно избежать? Над чем работает отечественная наука в аграрной сфере? Как решается кадровые нюансы в белорусской ветеринарии? И с какими вызовами сталкивается профильная медицина?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эти вопросы. Среди приглашенных спикеров – ученые, практики, представители профильного ведомства и те, кто отвечают за подготовку будущих ветеринарных специалистов.