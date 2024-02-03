Гродненская милиция в преддверии единого дня голосования организует оперативные группы на базе ОМОНа

Обеспечить безопасность во время электоральной кампании. Гродненская милиция в преддверии единого дня голосования организует ситуационный штаб и оперативные группы на базе ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас ведется подготовка личного состава. Учитывается опыт 2020 года, моделируются возможные ситуации, вплоть до самых неожиданных сценариев, с которыми могут столкнуться силовики в ходе выборного процесса.

Учебные мероприятия проводят в том числе с участием председателей избирательных комиссий. Ключевая цель – выработать слаженный механизм реагирования на нештатные ситуации. В помощь сотрудникам также камеры наружного видеонаблюдения, которыми оборудованы все места для голосования. За ними будут следить представители всех силовых структур региона.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Накануне самих выборов будет создан ситуационный штаб, который будет располагаться в управлении, областной центр будет в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома, в территориальных органах внутренних дел будут создаваться свои штабы. Из этих штабов будет производиться регулирование всех нарядов, которые несут службу в системе единой дислокации. В органах внутренних дел сил и средств хватает для того, чтобы реагировать на все вызовы и угрозы максимально эффективно и оперативно.