Капремонт домов, уборку территорий и обращения граждан обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс
213 домов будут капитально отремонтированы в Минске в 2024 году. Такими планами поделилась руководитель столичной системы ЖКХ на площадке ток-шоу «Большой город». А в пик снегопадов на уборке дворовых территорий было задействовано более 130 единиц техники и до двух тысяч рабочих. Удается ли коммунальным службам удовлетворять потребности жителей? И о чем говорят обращения граждан на 115.бел?
Смотрите завтра, 4 февраля, в 10:00.
Очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, закрыть вопросы по уборке, спланировать предстоящие работы на сезон. Какие задачи в Год качества ставит перед собой столичная система ЖКХ?
Качественное, своевременное и бесперебойное оказание всех жилищно-коммунальных услуг.
Средства малой механизации как большой ресурс города. Что умеют мобильные помощники?
– Сколько человек теоретически она может заменить?
– Если один рабочий по комплексной уборке может убрать за час два дома, то с помощью этой механизации они смогут убрать порядка пяти-шести домов.
И служба оперативного коммунального реагирования 115.бел. Сезонные обращения и рейтинг необычных заявок, которые не обходят стороной даже хомячков.
– У меня в комнате холодно, и мой хомячок мерзнет. Кто будет ему оплачивать пособие в случае его инвалидности?
– Во время этой печальной истории ни один хомячок не пострадал.
Ток-шоу «Большой город» – столичное ЖКХ в вопросах и ответах. В воскресенье, в 10:00.