Капремонт домов, уборку территорий и обращения граждан обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс

213 домов будут капитально отремонтированы в Минске в 2024 году. Такими планами поделилась руководитель столичной системы ЖКХ на площадке ток-шоу «Большой город». А в пик снегопадов на уборке дворовых территорий было задействовано более 130 единиц техники и до двух тысяч рабочих. Удается ли коммунальным службам удовлетворять потребности жителей? И о чем говорят обращения граждан на 115.бел? Смотрите завтра, 4 февраля, в 10:00.

Очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, закрыть вопросы по уборке, спланировать предстоящие работы на сезон. Какие задачи в Год качества ставит перед собой столичная система ЖКХ?

Качественное, своевременное и бесперебойное оказание всех жилищно-коммунальных услуг. Средства малой механизации как большой ресурс города. Что умеют мобильные помощники?

– Сколько человек теоретически она может заменить?

– Если один рабочий по комплексной уборке может убрать за час два дома, то с помощью этой механизации они смогут убрать порядка пяти-шести домов.

И служба оперативного коммунального реагирования 115.бел. Сезонные обращения и рейтинг необычных заявок, которые не обходят стороной даже хомячков.