Беларусь и Пакистан отмечают 30-летие дипломатических отношений

Беларусь и Пакистан сегодня, 3 февраля, отмечают 30 лет со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество стран динамично развивается в духе взаимного уважения и доверия. Точки соприкосновения удается находить благодаря общим ценностям и интересам. За годы совместной работы Минск и Исламабад реализовали ряд совместных проектов в различных сферах. Экономика, торговля, культура и образование, оборона – двустороннее взаимодействие активно развивается по множеству направлений.

Диалог выстроен на межпарламентском и межрегиональном уровнях, страны поддерживают друг друга на международных площадках. За три десятка лет между Беларусью и Пакистаном подписаны свыше 80 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. В честь юбилея на здании Национальной библиотеки запустили яркую бегущую строку с поздравлениями и флагами двух государств.