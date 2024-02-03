Выдвижение кандидатов в делегаты ВНС начнётся 12 марта

В Беларуси проходит предвыборная агитация. Она продлится до 24 февраля. Свои программы избирателям представляют кандидаты в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У претендентов на депутатский мандат впереди три недели активной работы: встречи с гражданами, выступление в СМИ.

Агитация может проводиться в форме собраний, пикетов, митингов в уведомительном порядке. 25 февраля впервые в истории нашей страны пройдет единый день голосования. Это масштабная электоральная кампания. Белорусы выберут народных избранников всех уровней: от Палаты представителей до местных Советов депутатов. После предстоит сформировать Всебелорусское народное собрание. Уже создан Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ВНС. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Секретариатом будет руководить Валерий Мицкевич. Такое кадровое решение накануне принял Президент.