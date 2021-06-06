Психолог о родителях Романа Протасевича: они должны находиться рядом со своим ребёнком, а не призывать, чтобы поднимались бунты

Новости Беларуси. О родителях Романа Протасевича. О том, как они себя ведут после задержания сына и что говорят. А точнее о том, как их, теперь уже их, беглые используют в своих целях. Что это – забота о сыне в трудной для него ситуации? Или все же политика? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Анжелика Сафонова, психолог:

Действительно, родители – заложники ситуации. С психологической точки зрения они находятся в стадии отрицания. В этой стадии отрицания их будут держать очень долго, а самостоятельно они из этой стадии не уйдут, потому что они находятся в состоянии стресса. А когда люди находятся в состоянии стресса, у них тоннельное сознание, коридор. И из них можно лепить все что угодно. Критически они не оценивают ситуацию, они не могут ее анализировать. В данном случае действительно метод НЛП применяется, методы гипноза.

Почему я сказала, что постоянно внушают, что сын-герой? Это же не просто так. Посмотрите, постоянно звучит: «Наш сын – герой, он страдает от режима». Они не обсуждают то, что он получил статью, то, что он делал. Ведь всему интернету известна информация, что делал их сын, какая радикальная деятельность велась. И информация про Донбасс вскрылась, что немаловажно. Очень важно, я бы сказала, самая главная даже информация. Ставят рамки тому, что их сын способен на поступки аморальные, скажем так, мягко говоря.