Гриц о производстве электромобилей: это не зелёная дорога, это конкурентная среда

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это не зеленая такая дорога, кисельные берега, молочные реки. Это конкурентная среда. Китай сегодня – один из мировых лидеров в электротранспорте. То есть они не просто клонируют, не просто занимаются ребрендингом вот этих электромобилей. Они сегодня по большому счету являются мировым лидером. И европейские автомобили – кстати, это одна из причин банкротства Volkswagen: автомобиль, электромобиль Volkswagen не конкурентен по отношению к китайскому автомобилю. Поэтому с этой точки зрения приход автомобилей электрических на белорусский рынок – это своеобразный вызов. Но если бы Беларусь не была готова с точки зрения дешевизны электроэнергии, то, конечно, электромобиль, в том числе импортный (пока сегодня импортный автомобиль), он не был бы востребован белорусскими автолюбителями.