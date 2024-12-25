Спортивный костюм под шубу – минчане рассказали, что они носят зимой

Что носят минские модники и обычные минчане? Провели опрос на улицах столицы.

К этой зиме основное – шубка, как у всех модниц Минска. Подсела на брюлики, обвесы, у меня тут вишенки. Предпочитаю минимализм и детальки, чтобы выделяться.

В основном мне подруги рассказывают, говорят: что красиво, что некрасиво. И я уже их совета придерживаюсь.

Вообще, я наблюдаю за трендами в Pinterest, Instagram. Мне нравится шоколадный цвет. Кажется, в этом сезоне он на пике популярности.

Больше всего нравится, наверное, более архивные вещи, винтажные. Подписан на разные модные дома, ищу идеи.