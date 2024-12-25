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Спортивный костюм под шубу – минчане рассказали, что они носят зимой

25 декабря 2024 14:07
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Что носят минские модники и обычные минчане? Провели опрос на улицах столицы.

Спортивный костюм под шубу – минчане рассказали, что они носят зимой-2

К этой зиме основное – шубка, как у всех модниц Минска. Подсела на брюлики, обвесы, у меня тут вишенки. Предпочитаю минимализм и детальки, чтобы выделяться.

Спортивный костюм под шубу – минчане рассказали, что они носят зимой-4

В основном мне подруги рассказывают, говорят: что красиво, что некрасиво. И я уже их совета придерживаюсь.

Спортивный костюм под шубу – минчане рассказали, что они носят зимой-6

Вообще, я наблюдаю за трендами в Pinterest, Instagram. Мне нравится шоколадный цвет. Кажется, в этом сезоне он на пике популярности. 

Спортивный костюм под шубу – минчане рассказали, что они носят зимой-8

Больше всего нравится, наверное, более архивные вещи, винтажные. Подписан на разные модные дома, ищу идеи. 

Спортивный костюм под шубу – минчане рассказали, что они носят зимой-10

В этом сезоне все в шубках, но это так красиво! Спортивный костюм – в ним удобно и тепло. Можно сочетать с шубкой. 

Подробнее смотрите в видео.

# Опрос

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