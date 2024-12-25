Минчане рассказали, что они хотят загадать на Новый год и сбылись ли прошлые желания

В Новый год принято загадывать желания. У каждого свой способ. А вот сбываются ли они? Спросили у минчан.
В Новый год принято загадывать желания. У каждого свой способ. А вот сбываются ли они? Спросили у минчан.
Мое новогоднее желание – это встретить Новый год в кругу семьи, в кругу близких, обменяться подарками.
– Собрать новый компьютер.
– Я в Новый год обычно не зацикливаюсь на каких-то желаниях. Чаще банальное: чтобы здоровья у всех было много.
Я просила много друзей, и оно сбылось.
Пока не сбылось, потому что я очень жду сугробы, много снега, а пока такого еще нет.
Я была в Дубае, в Арабских Эмиратах. Там так красиво, много солнца!
Подробнее в видео.