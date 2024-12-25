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Минчане рассказали, что они хотят загадать на Новый год и сбылись ли прошлые желания

25 декабря 2024 14:08
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В Новый год принято загадывать желания. У каждого свой способ. А вот сбываются ли они? Спросили у минчан.

Минчане рассказали, что они хотят загадать на Новый год и сбылись ли прошлые желания-2

Мое новогоднее желание – это встретить Новый год в кругу семьи, в кругу близких, обменяться подарками.

Минчане рассказали, что они хотят загадать на Новый год и сбылись ли прошлые желания-4

– Собрать новый компьютер. 
– Я в Новый год обычно не зацикливаюсь на каких-то желаниях. Чаще банальное: чтобы здоровья у всех было много.

Минчане рассказали, что они хотят загадать на Новый год и сбылись ли прошлые желания-6

Я просила много друзей, и оно сбылось.

Минчане рассказали, что они хотят загадать на Новый год и сбылись ли прошлые желания-8

Пока не сбылось, потому что я очень жду сугробы, много снега, а пока такого еще нет.

Минчане рассказали, что они хотят загадать на Новый год и сбылись ли прошлые желания-10

Я была в Дубае, в Арабских Эмиратах. Там так красиво, много солнца! 

Подробнее в видео.

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