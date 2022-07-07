«Гражданин никогда не окажется без юридической помощи». Какие принципы есть у современных адвокатов?

Есть у адвокатов и свои принципы и табу.

2 июля в Минской областной специализированной юридической консультации не обычная планерка, а праздничная, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. И повод для этого серьезный: на днях белорусская адвокатура отметила свое 100-летие. Хотя у службы солидный стаж, современная адвокатская практика – уже совершенно другая история.

Олег Марцинкевич, заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования: Мы никогда не оставим нашего гражданина или гражданина иностранного государства, который обратился к нам за помощью, всегда окажем ему нужную юридическую помощь. Если необходимы более глубокие знания, какая-то дополнительная специфика, конечно, мы никогда не откажем, но направим к нашим коллегам в иную консультацию. Наш гражданин никогда не окажется без юридической помощи.

Татьяна Марцинкевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Надо тоже всегда понимать границы, потому что люди иногда, заходя в конфликт, не хотят из него выходить. Как бы ты им ни объяснял, что может быть, вот так лучше поступить или так, всегда нужно оставаться в профессиональных рамках, в рамках профессиональной этики адвоката, закона об адвокатуре. То есть делать все так, как надлежит по закону.

Но от этого работа не перестает быть самой любимой.

Олег Марцинкевич:

Когда приходишь в консультацию и поднимаешь те дела, которые у тебя сегодня впереди, ты в них вникаешь, проникаешься жизнью этого дела. Работа для меня – это все.