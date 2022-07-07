«У нас на троих 90 лет адвокатского опыта». Как в белорусской семье воспитывают целую династию адвокатов?

Не зря считается, что профессия адвоката сродни врачебной: рабочий день также 24 на 7, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Консультации, участие в судах и на предварительном следствии – это лишь маленькая часть дел, которые умещаются в официальные девять часов.

Поэтому неудивительно, что и семьи у юристов зачастую складываются на работе. Олег и Татьяна Марцинкевичи – яркий тому пример. «Гражданин никогда не окажется без юридической помощи». Какие принципы есть у современных адвокатов? Подробности.

Олег Марцинкевич, заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования:

Так сложилась судьба, что здесь, в адвокатуре, я встретил свою половинку. Моя супруга также адвокат, она оказывает юридическую помощь.

Татьяна Марцинкевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Мы с ним познакомились. Оба были адвокатами, оба занимались этой деятельностью. У нас было много общего на этой почве. И создали семью. Вот такая история. В отличие от супруга, Татьяна – потомственный адвокат.

Татьяна Марцинкевич:

Пришла я в профессию благодаря своей маме. Она и сегодня адвокат. Адвокат высокопрофессиональный, заведующая юридической консультацией Борисова. Я всегда в детстве восхищалась ей. Она была увлечена работой, отдавала этому много сил, и у нее всегда были очень хорошие результаты, о ней всегда было очень хорошее мнение у ее коллег. И она по-настоящему, от души вкладывалась в профессию. Она действительно всегда помогала людям. Я поступила на юрфак БГУ, закончила его. И в этом году уже 20 лет как я работаю адвокатом. Есть у Татьяны Марцинкевич и одно важное правило, которого она придерживается вот уже много лет.

Татьяна Марцинкевич:

Работу домой надо стараться не носить, потому что спорить с мужем – это дело неблагодарное. Спорить с начальником на работе – тоже дело неблагодарное. Каждый занимается своими вопросами со своими клиентами. Мы, безусловно, их обсуждаем, во многих частях они пересекаются. Олег мне очень помогает тем, что у него гораздо более структурный, четкий подход. У женщины всегда оценка обстоятельств более радужная, чем оно есть на самом деле. Для того чтобы дела вести успешно, надо всегда оценивать ситуацию максимально трезво, так, как она есть, и так, как она может развиться для клиента, какие результаты в конечном итоге могут быть. Я когда-то посчитала, что у нас на троих (маму, супруга и меня) 90 лет адвокатского опыта. Это очень много. Кто-то знает одно, кто-то знает другое. Мы друг другу помогаем, друг друга поддерживаем, помогаем и советами, каким-то направлением в деятельности. У нас растут двое прекрасных сыновей, которые, я думаю, продолжат это дело. Вот такая взаимопомощь на работе и дома. Наблюдая с детства семейную и профессиональную идиллию, по стопам дяди и тети пошла и племянница.