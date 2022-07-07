«У нас на троих 90 лет адвокатского опыта». Как в белорусской семье воспитывают целую династию адвокатов?
Не зря считается, что профессия адвоката сродни врачебной: рабочий день также 24 на 7, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Консультации, участие в судах и на предварительном следствии – это лишь маленькая часть дел, которые умещаются в официальные девять часов.
Поэтому неудивительно, что и семьи у юристов зачастую складываются на работе. Олег и Татьяна Марцинкевичи – яркий тому пример.
«Гражданин никогда не окажется без юридической помощи». Какие принципы есть у современных адвокатов? Подробности.
Олег Марцинкевич, заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования:
Так сложилась судьба, что здесь, в адвокатуре, я встретил свою половинку. Моя супруга также адвокат, она оказывает юридическую помощь.
Татьяна Марцинкевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Мы с ним познакомились. Оба были адвокатами, оба занимались этой деятельностью. У нас было много общего на этой почве. И создали семью. Вот такая история.
В отличие от супруга, Татьяна – потомственный адвокат.
Татьяна Марцинкевич:
Пришла я в профессию благодаря своей маме. Она и сегодня адвокат. Адвокат высокопрофессиональный, заведующая юридической консультацией Борисова. Я всегда в детстве восхищалась ей. Она была увлечена работой, отдавала этому много сил, и у нее всегда были очень хорошие результаты, о ней всегда было очень хорошее мнение у ее коллег. И она по-настоящему, от души вкладывалась в профессию. Она действительно всегда помогала людям. Я поступила на юрфак БГУ, закончила его. И в этом году уже 20 лет как я работаю адвокатом.
Есть у Татьяны Марцинкевич и одно важное правило, которого она придерживается вот уже много лет.
Татьяна Марцинкевич:
Работу домой надо стараться не носить, потому что спорить с мужем – это дело неблагодарное. Спорить с начальником на работе – тоже дело неблагодарное. Каждый занимается своими вопросами со своими клиентами. Мы, безусловно, их обсуждаем, во многих частях они пересекаются. Олег мне очень помогает тем, что у него гораздо более структурный, четкий подход. У женщины всегда оценка обстоятельств более радужная, чем оно есть на самом деле. Для того чтобы дела вести успешно, надо всегда оценивать ситуацию максимально трезво, так, как она есть, и так, как она может развиться для клиента, какие результаты в конечном итоге могут быть. Я когда-то посчитала, что у нас на троих (маму, супруга и меня) 90 лет адвокатского опыта. Это очень много. Кто-то знает одно, кто-то знает другое. Мы друг другу помогаем, друг друга поддерживаем, помогаем и советами, каким-то направлением в деятельности. У нас растут двое прекрасных сыновей, которые, я думаю, продолжат это дело.
Вот такая взаимопомощь на работе и дома. Наблюдая с детства семейную и профессиональную идиллию, по стопам дяди и тети пошла и племянница.
Вероника Марцинкевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
На тот факт, что я решила поступать на юридический факультет БГУ, повлияло, что очень многие мои родственники – адвокаты, а также перспективные и талантливые прокуроры. Поэтому выбор для меня был достаточно сложен, ведь обе профессии достойные и обе профессии – защищать. Адвокат защищает интересы граждан и юридических лиц, прокурор стоит на страже законопорядка в нашей стране. И все-таки мое сердце выбрало адвокатуру.
Татьяна Марцинкевич:
Адвокаты – такая профессия, в которой достойна быть династия, чтобы опыт одних передавался другим. Это улучшает качество работы.
В это трудно поверить, но сегодня за плечами хрупкой девушки уже семь лет успешной работы в профессии.
Вероника Марцинкевич:
Дел я рассмотрела уже достаточно много. Были в моей практике и уголовные дела, и гражданские. Наверное, самым запоминающимся было мое первое уголовное дело, где я поняла, что все не так просто, как кажется после того, как ты заканчиваешь юридический факультет.