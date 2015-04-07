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Звание старейшей жительницы на Земле перешло к 115-летней любительнице рыбалки

07 апреля 2015 07:10
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Новости США. В США умерла старейшая жительница планеты Гертруда Уивер. Женщине было 116 лет, и звание самой пожилой женщины на планете Гертруда получила всего пять дней назад.



По словам Уивер, секрет долголетия заключался в хорошем отношении к людям и употреблении еды собственного приготовления. Сотрудники дома престарелых, где жила Гертруда Уивер, говорят, что, несмотря на преклонный возраст, женщина обладала острым умом и собиралась пригласить на свой день рождения – 4 июля – президента США Барака Обаму.

После кончины 116-летней Гертруды Уивер старейшей жительницей планеты признали ее 115-летнюю соотечественницу Джералин Тэлли.

Звание старейшей жительницы на Земле перешло к 115-летней любительнице рыбалки -1



116 лет госпоже Тэлли исполнится в мае. Долголетие женщина связывает исключительно с верой в Бога. Она никогда не курила, не употребляла алкоголь, а до 104-летнего возраста играла в боулинг.

С ранних лет Джералин работала на ферме, занималась сбором хлопка, арахиса и сладкого картофеля. До сих пор Тэлли с огромным удовольствием ходит на рыбалку. На свой 114-й день рождения она сама сделала себе подарок, поймав 7 крупных рыб.

Звание старейшей жительницы на Земле перешло к 115-летней любительнице рыбалки -4



Джералин Тэлли с радостью готова поделиться своей мудростью, оно же, всем известное «золотое правило».

Джералин Тэлли, долгожительница:
Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе.

Звание старейшей жительницы на Земле перешло к 115-летней любительнице рыбалки -6



В списке старейших людей планеты 8 человек, все – женщины, которые родились ещё в позапрошлом веке. Пятеро из долгожительниц – американки, по одной жительнице Италии, Ямайки и Японии.

# общество # Долгожители Беларуси # Фотофакт # Джералин Тэлли # Гертруда Уивер

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