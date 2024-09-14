Граждане ЕС приехали на день рождения Минска – как безвиз повлиял на количество туристов?

Екатерина Забенько, СТВ: Нам известно, что на торжества в честь день рождения Минска приехали 16 делегаций, по последней информации, даже 29, из десяти российских регионов – представители Москвы, Мурманска, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Уфы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Севастополя, Смоленска, Санкт-Петербурга. В Минске в этот день и представители других стран: Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. К разговору присоединяется Сергей Егоров, первый заместитель главы Нижнего Новгорода. А в целом о туристическом потенциале узнаем у Алексея Русакевича, директора Информационно-туристского центра «Минск».

Алексей Русакевич, директор Информационно-туристского центра «Минск»:

Мы видим, что интерес появился у всех. Если говорить по прошлому году, то более 170 стран посетило. В этом году не меньше. Мы видим, что и процент загрузки гостиниц увеличился. По экспорту туристических услуг мы тоже видим, что иностранные граждане, граждане ЕС, для которых открылся безвиз, приезжают к нам и сегодня принимают участие в праздновании Дня города.

Екатерина Забенько:

По поводу сотрудничества с Нижним Новгородом. Существует прямое авианаправление. Насколько оно популярно на сегодняшний день?

Алексей Русакевич:

Одно их самых популярных направлений, потому что загрузка рейсов составляет более 90 %. Побратимские связи никто не отменял. И личные связи включаются. У нас очень хорошие контакты с Нижним Новгородом. Подписаны соглашения о сотрудничестве. Готовимся на следующей неделе подписать план совместных мероприятий по продвижению туристических потенциалов Минска и Нижнего Новгорода.