Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

С понедельника, 16 сентября, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Далее республика начнет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированного в воздушной массе умеренных широт. Средние температурные показатели по стране составят +22...+24 градуса в дневные часы и от +11 до +13 ночью. По-прежнему теплее всего в Гомельской области – до 26 градусов тепла днем. Осадков при этом не предвидится.

Погода в Европе здесь.

Подробный прогноз по стране.