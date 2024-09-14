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Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю

14 сентября 2024 15:11
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

С понедельника, 16 сентября, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Далее республика начнет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированного в воздушной массе умеренных широт. Средние температурные показатели по стране составят +22...+24 градуса в дневные часы и от +11 до +13 ночью. По-прежнему теплее всего в Гомельской области – до 26 градусов тепла днем. Осадков при этом не предвидится.

Погода в Европе здесь.

Подробный прогноз по стране.

Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю-2
Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю-3
Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю-4
Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю-5
Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю-6
Тепло и без осадков – погода в Беларуси на неделю-7
# Погода в Беларуси

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