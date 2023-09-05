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Граждане Беларуси больше не смогут получать паспорт за границей

05 сентября 2023 13:03
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Белорусские дипломатические и консульские учреждения больше не будут иметь права оформлять для граждан, живущих за рубежом, новые паспорта, производить их обмен или продлевать срок их действия. Это следует из Указа Президента №278.

Теперь белорусы, находящиеся за границей, должны будут обращаться в МВД по последнему адресу регистрации для оформления нового паспорта. Идентификационные карточки будут выпускаться Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел Беларуси. Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

# общество # общество # Александр Лукашенко

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