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Участниц белорусско-узбекского форума познакомили с достижениями АПК Беларуси

05 сентября 2023 11:31
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Новости Беларуси. В Минске проходит первый белорусско-узбекский женский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участницы форума работают 5 сентября по шести направлениям. Одно из них посвящено укреплению партнерства в АПК. С нашими достижениями гости смогли познакомиться воочию.

Участниц белорусско-узбекского форума познакомили с достижениями АПК Беларуси-1

В сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе их познакомили с работой молочно-товарной фермы. Первого родившегося сегодня там теленка обещают назвать «Форумом». Приоткрыли и секреты того, как выращивается и сохраняется брендовый для Беларуси продукт – картофель. Предметным стал разговор о роли женского труда в развитии сельскохозяйственной отрасли и возможности сотрудничества в этой сфере. Прозвучали и предложения, которые войдут в итоговую декларацию бизнес-форума.

Участниц белорусско-узбекского форума познакомили с достижениями АПК Беларуси-4

Мамлакат Содикова, участница форума (Узбекистан):
Если вы согласны, мы будем с вами работать, сделаем большие проекты. Наши женщины, наши сотрудники, наша агропромышленность – есть большой опыт. У вас тоже есть большой опыт. Я сейчас много чего видела, но у меня голова крутится – новые большие инновационные проекты. Я думаю, каждый бизнесмен, бизнес-леди, предприниматели думают о своих новых проектах.

Участниц белорусско-узбекского форума познакомили с достижениями АПК Беларуси-7

В бизнес-форуме участвуют более тысячи женщин. По его итогам планируется подписать свыше 20 контрактов.

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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