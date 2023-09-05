Участниц белорусско-узбекского форума познакомили с достижениями АПК Беларуси

Новости Беларуси. В Минске проходит первый белорусско-узбекский женский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участницы форума работают 5 сентября по шести направлениям. Одно из них посвящено укреплению партнерства в АПК. С нашими достижениями гости смогли познакомиться воочию.

В сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе их познакомили с работой молочно-товарной фермы. Первого родившегося сегодня там теленка обещают назвать «Форумом». Приоткрыли и секреты того, как выращивается и сохраняется брендовый для Беларуси продукт – картофель. Предметным стал разговор о роли женского труда в развитии сельскохозяйственной отрасли и возможности сотрудничества в этой сфере. Прозвучали и предложения, которые войдут в итоговую декларацию бизнес-форума.

Мамлакат Содикова, участница форума (Узбекистан):

Если вы согласны, мы будем с вами работать, сделаем большие проекты. Наши женщины, наши сотрудники, наша агропромышленность – есть большой опыт. У вас тоже есть большой опыт. Я сейчас много чего видела, но у меня голова крутится – новые большие инновационные проекты. Я думаю, каждый бизнесмен, бизнес-леди, предприниматели думают о своих новых проектах.