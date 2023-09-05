В Минске обсудили сотрудничество в рамках ОДКБ в вопросах обеспечения безопасности

Прочного мира в регионе можно добиться только в том случае, если ОДКБ станет еще более монолитной. Такое мнение прозвучало в Минске на Координационном совещании председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор прошел на фоне того, как к нашим границам постоянно стягиваются новые войска и военная техника, проводится все больше учений явно не оборонительного характера. В этих целях была усилена белорусско-российская группировка войск. Приняты решения о размещении на нашей территории тактического ядерного оружия и создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Не остается без внимания и тема противостояния влиянию Запада на нашу молодежь.

Василий Пискарев, руководитель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы России:

Самое главное – это защита наших детей от влияния на их умы, вовлечения в деструктивную деятельность через интернет, обеспечивая кибербезопасность. У нас масса была случаев негативных, когда детей вовлекали в незаконные акции, в группы смерти. Это все исходит из Запада, из стран НАТО, хотят детей наших вовлечь в незаконные акции. Поэтому задача – защита, внутренняя безопасность, мы готовы поделиться.