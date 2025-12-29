Грандиозное новогоднее представление! Марафон «Наши дети» прошёл во Дворце Республики

Грандиозное новогоднее представление во Дворце Республики никого не оставило равнодушным. Гости праздника, прибывшие из разных регионов страны, сразу попали в атмосферу настоящего волшебства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала спектакля детей ждали ростовые куклы, фотозоны, новые знакомства и сотни ярких снимков. А затем юные зрители полностью погрузились в сказку: сопереживали героям, радовались и огорчались вместе с ними. Интересный сюжет, мелодичные песни и динамичные танцы в сочетании с яркими декорациями и впечатляющими спецэффектами пришлись по душе мальчишкам и девчонкам. После окончания представления они делились эмоциями, стремясь продлить волшебные мгновения.

– Мне здесь очень нравится и очень красиво. Здесь много всяких сладостей. И я жду встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

– Мы очень рады присутствовать на данном мероприятии, так как МВД заботится о семьях офицеров, особенно о многодетных семьях. Большое спасибо министру за такую предоставленную возможность, за чудесный праздник, за эмоции перед Новым годом. Ну и всех с наступающими праздниками!

На память об этом дне детям остались подарки от МВД, в том числе мягкая игрушка, символ наступающего года. Елка во Дворце Республики собрала ребят в рамках марафона добра «Наши дети» и ведомственной акции «Милиция – детям». Особое внимание уделили детям сотрудников, погибших или получивших ранения при исполнении служебных обязанностей, а также ребятам из многодетных семей и детям с особенностями развития.

По приглашению министра внутренних дел Ивана Кубракова на праздник приехали учащиеся специализированных лицеев МВД, воспитанники Мстиславской школы-интерната, участники проекта «Елка желаний» и финалисты конкурса «Мечты сбываются». Праздник стал символом заботы и единства: когда каждый ребенок чувствует внимание и поддержку, а новогоднее чудо объединяет всех.