Гран-при фестиваля «Смартфильм» досталось работе «Тихая песня»

Новости Беларуси. Итоги мобильного киносезона подвели в Минске. Сотни съемочных часов, креатив и жажда творчества — таковы составляющие фестиваля Смартфильм-2014. Организатором который год выступает компания «Велком». Создать свою историю из фрагментов видео, снятого на телефон или планшет, мог любой желающий. Полторы сотни участников кинофестиваля доказали, что для настоящего кино отсутствие профессиональной техники не помеха.

Немного творчества и квартира превращается в съемочную студию. Свет, актеры, режиссер — все как на обычных съемках. Вот только вместо кинокамеры — смартфон, причем на колесиках от скейтборда.

Дизайнер Николай Осадчий никогда и не мечтал о карьере режиссера. Говорит, желание попробовать себя в этом качестве возникло внезапно. И, как говорится, понеслось… 7 съемочных дней — и видеоролик готов.

Фестиваль «Смартфильм» компания «Велком» проводит уже в 4 раз. Для участия в конкурсе нужно было снять трейлер к несуществующему фильму. Ограничений по жанрам никаких: от фантастики до мелодрамы. Но не более 3 минут. Главное условие — видео должно быть снято с использованием смартфона.

Юлия Дайнеко, начальник управления маркетинга УП «Велком»:

Мобильное устройство хорошо тем, что оно всегда с вами. Оно позволяет действительно запечатлевать любой момент. Потом из этих кадров можно сложить потом и кино.

Жюри рассмотрело порядка 170 работ от любителей короткого метра.

Константин Фам, режиссер, член жюри фестиваля мобильного кино «Smartfilm»:

Я поражен, потому что очень высокий уровень. Понятно, что не все из 170 работ суперские, но несколько из них достойны быть на большом экране.

Гран-при фестиваля досталось работе «Тихая песня». История об одиночестве и смысле жизни, снятая командой программистов и художников, уже сама по себе похожа на короткометражку. За талант и креативность любители короткого метра получили профессиональную камеру.

Антон Мех, обладатель гран-при фестиваля мобильного кино «Smartfilm»:

Это была очень неожиданная победа. Мы не ожидали, что возьмем гран-при. Картинка не главное, надо все-таки смотреть на идею, способы, приемы.

Возможно, не только победа, но и участие в фестивале «Smartfilm» для кого-то станет маленьким стартом в большом кинематографе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.