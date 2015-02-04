В Брестской области работает центр реабилитации, где вместо дорогих лекарств наркозависимых лечат молитвой и трудом

Новости Беларуси. А на Брестчине людей, которые когда-то попробовали наркотики, учат жить с чистого листа. В небольшой деревне работает центр реабилитации. Особенность этого места в том, что вместо дорогих лекарств здесь лечат молитвой и трудом.

Вместо привычных для них шприцев и пузырьков — в руках кухонные принадлежности и книги. Строгий распорядок дня, работа с утра до позднего вечера, молитвы, жизнь практически по армейскому уставу и почти в изоляции.

Дина Яромолюк, председатель общественного Совета Пинского городского отделения РОО «Матери против наркотиков»:

Начинают познавать с нуля — новый образ жизни, приобретая новые модели поведения, выходов из стрессовых ситуаций. Это дает им возможность противостоять стрессовым ситуациям там, выходя отсюда.

Во дворе — хозяйство, которому позавидует любой сельский житель: куры, свиньи, кролики. В этом реабилитационном центре — у каждого свои обязанности. Роман сегодня — дежурный по дому. Он готовит обед, как заправский повар, и признается: давно отвык радоваться таким простым вещам. За плечами 30 летнего мужчины 10-летний наркотический стаж и 5 судимостей. Говорит, решил «вынырнуть» из опиумного дурмана ради своей маленькой дочери.

Роман, пациент реабилитационного центра:

Чтобы у нее был отец, и что бы ей не было стыдно посмотреть людям в глаза, что у нее такой отец. Я уверен, что если бы я такую жизнь продолжал вести, я сам себя загнал бы в могилу.

Александр, пациент реабилитационного центра:

Стараемся друг другу помогать, поддерживать. Дружба, взаимопонимание, любовь. Сейчас, думаю по-новому, пока не поздно отстроить жизнь. Сложно себя смирить, свою гордость убрать, зависть.

Сегодня в «спартанских» условиях в небольшом деревенском доме живут 10 бывших зависимых, еще 5 — в женском корпусе. Татьяна Гулей — воспитатель. Заподозрить в этой милой девушке бывшую наркоманку невозможно. «Выпускница» центра, спустя несколько лет после выздоровления, рассказывает: помогает зависимым, потому что знает: в одиночку с проблемой не справиться.

Татьяна Гулей, воспитатель реабилитационного центра:

Знаете, там какие-то стрессовые ситуации, конечно, мысли бывают. Но уже умеешь справляться, имея уже большое количество знакомых с церкви, центра, ты уже с ними общаешься, когда тебе сложно, можешь позвонить.

Многие из тех, кто начинал трезвую жизнь вместе с Татьяной, с первого раза не справились. Но насильно здесь никого не держат. Программа реабилитации рассчитана на 1,5 года: 12 месяцев жизни здесь, еще 6 —адаптация в большом мире. Говорят, к теперь уже «настоящей свободе» нужно привыкать постепенно. Организаторы центра рассказывают — 95% из тех, кто осилил эту дорогу, независимость от зависимости сохраняют на всю жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.