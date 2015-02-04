95 дней до Великой Победы: 4 февраля 1945 открылась Ялтинская конференция

Новости Беларуси. 95 дней до Великой Победы.Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторический даты 20 века. В этот день, 4 февраля 1945, открылась Ялтинская конференция. В Ливадийском дворце собрались главы трех держав-союзников по антигитлеровской коалиции, чтобы обсудить условия мирного соглашения. Советскую делегацию возглавлял председатель Совета Народных Комиссаров СССР, маршал Советского Союза – Иосиф Сталин, американскую – президент Франклин Рузвельт, британскую – премьер-министр Уинстон Черчиль.

В это время в Беларуси жизнь постепенно возвращается в мирное русло. 4 февраля 1945 в Минске начался розыгрыш кубка БССР по хоккею. К этому моменту отремонтировано около 3 тысяч мостов и более полутора тысяч километров дорог, восстановлено 120 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Голикова, участник Великой Отечественной войны:

Я пошла в банк работать. У нас же выходных не было, это сейчас два выходных, тогда один и то на расчистку города мы обязательно должны были идти. Берешь кирпичик, где железку найдешь и чистишь этот кирпичик. Где кружку найдешь, где вилку, потому что ничего тогда не было. И мы расчищали этот город. Мы с первого дня сказали: не может быть, чтобы мы не победили, мы победим!

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.