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В Минской области собрали первый миллион тонн зерна с учётом рапса

25 июля 2024 07:41
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Уборочная кампания набирает темпы. Белорусские аграрии используют каждый погожий день, чтобы внести как можно больший вклад в общее дело, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области собрали первый миллион тонн зерна с учётом рапса-1

Так, в Минской области уже собрали первый миллион тонн зерна с учетом рапса. В лидерах по намолоту – Несвижский район. Параллельно с уборкой урожая полным ходом идет теребление льна. Обработано больше половины площадей. Активно ведутся работы и по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3345,7 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 34,1% к плану.

# Уборочная кампания # общество

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