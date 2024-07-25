В Минской области собрали первый миллион тонн зерна с учётом рапса

Уборочная кампания набирает темпы. Белорусские аграрии используют каждый погожий день, чтобы внести как можно больший вклад в общее дело, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Минской области уже собрали первый миллион тонн зерна с учетом рапса. В лидерах по намолоту – Несвижский район. Параллельно с уборкой урожая полным ходом идет теребление льна. Обработано больше половины площадей. Активно ведутся работы и по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3345,7 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 34,1% к плану.