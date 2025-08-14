Белорусские аграрии намолотили более 6 млн тонн зерна

Есть все предпосылки достигнуть планки почти в два раза больше. Уверенность в этом высказал заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гракун, комментируя ход жатвы. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 63 % площадей.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Зерновых без кукурузы мы просчитываем сегодня около 8 тысяч, хотя изначально мы рассчитывали 7 100, 7 200. Сегодня мы видим, что в целом с оставшихся площадей нам осталось убирать более 700 тысяч гектаров, убрано на 64 %. Мы можем иметь в районе 8 миллионов. Мы имеем на сегодня 900 тысяч тонн семян озимого рапса. Нам осталось озимого убирать 15 тысяч, еще 40 тысяч ярового. Итого мы ожидаем более миллиона тонн семян озимого рапса. Итого, плюсуйте!