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Белорусские аграрии намолотили более 6 млн тонн зерна

14 августа 2025 07:44
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Более шести миллионов тонн зерна с учетом рапса. С таким результатам начали рабочий день 14 августа белорусские аграрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили более 6 млн тонн зерна-2

Есть все предпосылки достигнуть планки почти в два раза больше. Уверенность в этом высказал заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гракун, комментируя ход жатвы. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 63 % площадей. 

Белорусские аграрии намолотили более 6 млн тонн зерна-4

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Зерновых без кукурузы мы просчитываем сегодня около 8 тысяч, хотя изначально мы рассчитывали 7 100, 7 200. Сегодня мы видим, что в целом с оставшихся площадей нам осталось убирать более 700 тысяч гектаров, убрано на 64 %. Мы можем иметь в районе 8 миллионов. Мы имеем на сегодня 900 тысяч тонн семян озимого рапса. Нам осталось озимого убирать 15 тысяч, еще 40 тысяч ярового. Итого мы ожидаем более миллиона тонн семян озимого рапса. Итого, плюсуйте!

Белорусские аграрии намолотили более 6 млн тонн зерна-6

Вклад в общий каравай каждого региона выглядит так. Отметим, что хлеборобы Брестской и Минской областей приближаются к полуторамиллионному намолоту. Средняя урожайность зерновых в целом по стране выше прошлогодней на 8 центнеров с гектара. Параллельно с жатвой ведется сев озимого рапса. Работы проведены на 23 % запланированных площадей.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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