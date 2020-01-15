«Мы достигли того, чего хотели». Сбор по разминированию проходит под Минском

Новости Беларуси. Учения со взрывным характером. Сбор по разминированию проходит на базе второй инженерной бригады под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Учения со взрывным характером. Сбор по разминированию проходит на базе второй инженерной бригады под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные продемонстрировали в действии новейшие защитные костюмы, миноискатели, которые «видят» даже под землёй, и другую технику. Поиск и обнаружение взрывоопасных веществ отрабатывали в различных условиях.
Кроме того, с ходом практических занятий групп разминирования познакомились командиры воинских частей и подразделений со всей страны. Не обошлось и без экспериментов. Впервые в инженерных войсках опробовали в действии новый блокиратор. Он позволяет максимально локализовать взрыв.
Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооружённых Сил Беларуси:
Говоря о практических занятиях, которые прошли в рамках сбора по разминированию, результаты очень неплохие. Мы достигли того, чего хотели. Показали командирам нашим групп разминирования порядок принятия решений и организации разведки на наличие взрывоопасных предметов, а также сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов.
В 2019 году белорусские военные обезвредили 11 500 взрывоопасных предметов. В основном со времён войны. Инженерные войска постоянно повышают мастерство личного состава. В 2020 году одним из важнейших сборов станут учения для понтонных подразделений на Днепре.