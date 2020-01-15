«Мы достигли того, чего хотели». Сбор по разминированию проходит под Минском

Новости Беларуси. Учения со взрывным характером. Сбор по разминированию проходит на базе второй инженерной бригады под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные продемонстрировали в действии новейшие защитные костюмы, миноискатели, которые «видят» даже под землёй, и другую технику. Поиск и обнаружение взрывоопасных веществ отрабатывали в различных условиях.

Кроме того, с ходом практических занятий групп разминирования познакомились командиры воинских частей и подразделений со всей страны. Не обошлось и без экспериментов. Впервые в инженерных войсках опробовали в действии новый блокиратор. Он позволяет максимально локализовать взрыв.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооружённых Сил Беларуси:

Говоря о практических занятиях, которые прошли в рамках сбора по разминированию, результаты очень неплохие. Мы достигли того, чего хотели. Показали командирам нашим групп разминирования порядок принятия решений и организации разведки на наличие взрывоопасных предметов, а также сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов.