Александр Лукашенко подписал указ об особенностях предоставления и использования арендного жилья

Высокое доверие, оказанное белорусским народом будет оправдано. Глава государства не раз говорил: самое сложное в работе Президента – соответствовать ожиданиям граждан и выполнять данные обещания. Первый документ в развитие предвыборной программы 27 января подписал Александр Лукашенко. Указ касается предоставления и использования арендного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем комплексно регулируются вопросы выделения жилплощади работникам наиболее востребованных в стране профессий. Так, районные и городские исполнительные комитеты наделяются правом на местах формировать перечень специалистов, в которых нуждается реальный сектор экономики, социальная сфера и принимать решения о предоставлении им арендных метров.

Ольга Герман, начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Оплата за пользование арендным жильем работникам наиболее востребованных профессий, имеющим первоочередное право на получение такого жилья, будет рассчитываться с учетом понижающих коэффициентов, устанавливаемых облисполкомами и Минским горисполкомом. Таким образом, в республике продолжается планомерная работа по повышению доступности жилья для граждан, в том числе в связи с характером трудовых отношений.

Документ, подписанный главой государства, направлен на повышение социальной защищенности специалистов различных отраслей экономики, в том числе прибывших для работы по распределению, и будет способствовать их закреплению на рабочих местах.